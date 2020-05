Nieuwe ‘Netflix’ wil overal ter wereld evangeliseren

Pennsylvania, VS

Redeem TV is een initiatief van het Amerikaanse Christian History Institute, een non-profit organisatie gericht op het vertellen van de christelijke geschiedenis. Dit doet zij door boeken, magazines, series en films uit te brengen. Een van de bekendste series is Torchlighters, in het Nederlands vertaald naar Fakkeldragers, geanimeerde verhalen die de levens van ‘geloofshelden’..

De lancering van het platform was oorspronkelijk dit najaar gepland, maar vanwege de coronacrisis is dit moment naar voren gehaald. Alle films en video's zijn vooralsnog gratis te bekijken. Redeem TV zegt in een statement dat het op deze manier hoop in ‘angstige tijden’ probeert te bieden.

