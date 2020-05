Virusuitbraak in Frankfurter kerk bevestiging voor Nederlandse kerken die samenzang ontraden

In de kerk in Frankfurt waar leden massaal corona opliepen, hebben gemeenteleden samen gezongen. Voor Nederlandse kerken bevestigt die Duitse uitbraak dat samenzang voorlopig uiterst onverstandig is.

Meer dan honderd coronabesmettingen zijn inmiddels te herleiden tot een kerkdienst in Frankfurt. De baptistengemeente had diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen: de kerk had looproutes ingesteld, ontsmettingsmiddel in huis gehaald en vroeg aanwezigen anderhalve meter afstand te houden. Maar maandag erkende de Evangeliums Christen Baptisten Frankfurt in een verkla..

