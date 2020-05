Braziliaanse rechter annuleert benoeming van zendeling door president Bolsonaro

Brasilia

Organisaties van inheemse volkeren in het Amazonegebied protesteerden tegen de benoeming. De rechter achtte belangenverstrengeling en mogelijk gebrek aan onpartijdigheid bewezen.

Lopes Dias was jarenlang actief lid van de beweging New Tribes Mission (NTM), een in 1942 in Florida opgerichte evangelicale zendingsbeweging die zich op geïsoleerde volkeren en stammen richt. Deze beweging is in Brazilië omstreden, onder meer wegens illegale aanwezigheid van diens zendelingen in beschermde inheemse gebieden. Ook Lopes Dias heeft hier actief zendingswerk gedaan.

