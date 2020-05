Britse bijbelleraar en spreker David Pawson (90) overleden

De bekende Britse Pinksterprediker David Pawson is op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei op 90-jarige leeftijd overleden.

David Pawson (links) tijdens een seminar op de Pinksterconferentie van Opwekking in 2014. (beeld YouTube)

Newcastle

Pawson, die theologie studeerde aan de Universiteit van Cambridge, schreef (mee aan) 81 boeken en was voorganger bij de Britse luchtmacht en in verschillende methodisten- en baptistenkerken. Hij gold internationaal als een vermaarde bijbelleraar en spreker. Zo sprak hij meermalen op de Pinksterconferentie Opwekking, de laatste keer in 2014.

Hij viel enerzijds op door zijn radicaliteit en anderzijds op zijn nadruk op een balans tussen bijbels onderwijs en het werk van de Geest. Hij sprak veel over de geestesgaven, de eindtijd en de doop in de heilige Geest, die in Pinksterkringen breed wordt aangehangen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .