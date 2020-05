Het onstuimige begin van Pinksterconferentie Opwekking

Zondag is er op de digitale Pinksterconferentie van Opwekking een genezingsbijeenkomst. Genezing door gebed zit in het dna van Opwekking. De basis werd al gelegd in de jaren vijftig, bij de beweging rond de familie Hoekendijk.

Het zijn vreemde tijden voor Opwekking. Haar Pinksterconferentie kan door corona alleen in digitale vorm doorgaan. Terwijl dit jaar een feestelijke viering op het programma stond, omdat de conferentie een halve eeuw oud is.

Daarnaast verloor Opwekking op 1 mei oprichter Ben Hoekendijk. Exact een half jaar eerder overleed zijn zus Else Vlug, een andere pionier.

De ouders van Ben en Else stonden in de jaren vijftig centraal in een onstuimige opwekkingsbeweging: Stromen van Kracht. Er ging veel energie van uit. Bijna het hele gezin Hoekendijk was actief. Ook Opwekking is een product van deze beweging.

