Rikko Voorberg: Maar waar bleven al die hulpvragen in de appgroep?

Een buurvrouw in Amsterdam-West startte aan het begin van de coronacrisis een appgroep voor de buurt. Met groot succes. Tenminste, enerzijds; de appgroepen stroomden vol met mensen die wat wilden doen. Honderden, letterlijk. Ze werden snel onderverdeeld naar postcodegebied. Een prachtig project. Tenminste, zo op het eerste gezicht. Want waar bleven de hulpvragen? Omdat die nauwelijks binnenkwamen, begonnen mensen andere dingen te posten. Waarop natuurlijk weer werd gemopperd. Buren blijven buren.

Duizenden Amsterdammers hadden zich via een gemeentelijk platform aangemeld om helpende Amsterdammer te zijn in crisistijd. Maar ook daar nauwelijks hulpvragen. Wat moet je nou met dat aanbod? Een stadsdeelmedewerker belde: Moeten we niet vlaggen gaan maken en die uithangen bij mensen die zich hebben opgegeven? Een leuk project voor jou, Rikko, er gaan veel projecten niet door, dus er zijn ook ..

Een andere optie is een financiële prikkel. Zijn we hartstikke goed in met elkaar. Wie met een hulpvraag de behoefte van de hulpbiedende Amsterdammer faciliteert, krijgt een geldelijke tegemoetkoming. Een moeilijke hulpvraag krijgt dan een kleine financiële beloning, want zoveel vraag naar moeilijke hulpvragen is er niet. Een ruimere vergoeding is er voor mensen met urgente, maar gemakkelijke h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .