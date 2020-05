Een lege kerk, pastoraat op afstand: ‘Op weg naar een lege kerk kon ik wel huilen’

Dominees kijken mensen tijdens de kerkdienst en een pastoraal bezoek graag in de ogen. Al maandenlang is dat niet mogelijk. ‘Ontmoeting kan door niets vervangen worden.’

‘Het lijkt of we in een film terecht zijn gekomen’

Het werk van dominees is door de coronacrisis totaal veranderd. Een lege kerk voor zich, pastoraat op afstand. Desiree Prins-van den Bosch (32) is deeltijd-voorganger van hervormde gemeente De Rank (onderdeel van de Protestantse Kerk) in Staphorst.

‘Dopen met een stok vind ik een akelig idee.’

‘Tijdens de veertigdagentijd paste het nog een beetje, die stille zondagen zonder kerkdiensten. Maar toen ik op paaszondag op weg was naar een lege kerk, kon ik wel huilen. Het paasfeest hoor je met elkaar in de kerk te vieren. Het lijkt of we in een film terecht zijn gekomen. Als we straks weer naar de kerk kunnen, mogen we niet zingen e..

