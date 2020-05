Opwekking-directeur Ruben Flach: ‘Dit zal nooit de vervanging van de echte conferentie zijn’

Putten

Wanneer begon u voor het eerst te vrezen voor het niet doorgaan van de Pinksterconferentie?

‘Toen de overheid aankondigde dat bijeenkomsten met meer dan honderd personen niet meer waren toegestaan. We zaten tijdens die persconferentie in maart met een heel aantal voorgangers in vergadering. Meteen was het gevoel: er kan een hoop niet meer. Ik had nog niet het besef dat de Pinksterconferentie niet zou doorgaan. We zouden die maand op een conferentie de nieuwe Opwekkings-cd opnemen, dat..

