Ron van der Spoel: ‘Ik heb altijd ervaren dat God weer met je verder gaat’

Dominee Ron van der Spoel verhuisde vorig jaar zonder plan naar Zuid-Limburg. Het zwarte godsbeeld dat hij op school meekreeg, corrigeerden zijn ouders thuis. Als theologiestudent raakte hij zijn geloof even onverwachts kwijt als dat hij het terugvond. Hij is ongeduldig, volgens zijn vrouw nooit chagrijnig en schrijft vertrouwen met hoofdletters.

Vanaf de straat in Berg en Terblijt moet je een paar meter klimmen voor je kunt aanbellen bij het huis van Ron (51) en Annette (53) van der Spoel. Het is zo’n plek waar het altijd vakantie lijkt, met een gastenverblijf in de tuin, glooiende weides achter het huis en pruimenvlaai bij de koffie. Ze hadden allebei niks met het zuiden, toch kwam Limburg op hun pad. ‘Onverwachts voor ons.’

Ron van der Spoel, een BN’er onder de dominees, is nu los van wat groots en meeslepend was. Als voorganger had hij op zondag vijftienhonderd man publiek. Sinds hij ruim een jaar geleden zonder plan naar Zuid-Limburg verhuisde, zijn het er hooguit vijftien. ‘Als ik nu voor zo’n groepje sta te preken, gaan ze terugpraten, geweldig. Het is allemaal zo anders. Ik spreek nog wel voor grote groepen, ..

