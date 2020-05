Moskeeën werken aan heropening, maar blijven met Suikerfeest dicht

Dit weekend sluiten moslims de vastenmaand Ramadan af met Eid-al-Fitr, ook bekend als het Suikerfeest. De viering van dit uitbundige feest is dit jaar versoberd.

Drukte, vorig jaar, bij een Marokkaanse bakker in verband met het Suikerfeest. Dit jaar is door corona alles soberder. (beeld anp / Robin Utrecht)

Amsterdam

Gewoonlijk is het dringen in de moskeeën, om deel te kunnen nemen aan het gebed. Nu blijven ze massaal dicht. De meeste moslims vieren het feest binnen het gezin of met een klein aantal familieleden.

De meeste moskeeën zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor een ‘intelligente heropening’. Gebouwen worden schoongemaakt en nagedacht wordt over de inrichting. Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vaardigt vrijdagmiddag een protocol uit. Deze koepel van tien moskeekoepels vertegenwoordigt 84 procent van de moskeeën.

