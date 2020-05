Maurits Berger rekruteert als hoogleraar zijn studenten dagelijks voor ‘jihadisme’

‘Moslims hebben niet door hoe Nederlands ze zijn’, stelt Maurits Berger. In zijn boek De Halalborrel bespreekt hij de toekomst van de islam in ons land.

De parlementaire onderzoekscommissie rond ongewenste islamitische invloeden uit het buitenland zette moslims in de beklaagdenbank, vindt Maurits Berger. (beeld anp / Bart Maat)

Brussel

‘Je bent net een nazi!’, zei een Egyptische vrouw ooit tegen Maurits Berger. Het was flirterig bedoeld. In Egypte kijken velen niet negatief tegen de nazi’s aan, omdat zij dit land in de Tweede Wereldoorlog bevrijdden van een andere onderdrukker: de Engelsen.

In De Halalborrel vertelt Berger hoe hij verbijsterd op deze vrouw reageerde. Maar ze wilde hem alleen maar complimenteren met zijn blond haar en blauwe ogen. Berger heeft regelmatig geschreven over dit soort wederzijds onbegrip, dat ontstaat als verschillende culturen elkaar ontmoeten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .