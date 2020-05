Duitse dominee noemt homo’s ‘misdadigers’, zijn kerk start een tuchtprocedure

Bremen

Latzel, voorganger in de Sint-Martinigemeente in Bremen, sprak toen op een seminar. ‘Overal lopen de misdadigers van Christopher Street Day rond’, zei hij, verwijzend naar een homo-organisatie. ‘De hele genderdrek is een aanval op Gods scheppingsorde, is duivels en satanisch.’

Zijn gemeente blijft Latzel steunen, maar heeft wel afstand genomen van de uitspraken. <

