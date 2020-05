Zuid-Afrikaanse kerkleider Mary-Anne ‘Ma’ Plaatjies (60) onverwacht overleden

In 2012 was Plaatjies voorzitter van de synode van de Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA). Het was het hoogtepunt van een kerkelijke loopbaan van twintig jaar, waarin ze zich tevens als academisch theoloog onderscheidde.

Plaatjies wordt breed geprezen om haar leiderschapskwaliteiten. Dat neemt niet weg dat ze als vrouw ook tegenwerking ondervond. Dat begon direct toen ze in 1992 begon als dominee, de eerste zwarte vrouw in die functie in haar kerk. Honderdtwintig mensen keerden de conservatieve gemeente subiet de rug toe. Onder hen waren veel vrouwen. Ze waren tegen vrouwelijke dominees.

