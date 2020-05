Kerkproeverij roept op tot gastvrijheid in de kerk

Kerkproeverij roept kerkleden jaarlijks in oktober op vrienden, familie, collega’s of buren uit te nodigen voor een kerkdienst. (beeld anp / Roos Koole)

Amersfoort

In een open brief vragen de twee organisaties aandacht voor ‘het blijvend belang van uitnodigen en verwelkomen’. De brief is ondertekend door Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, en door Arjen Bultsma, lid van het kernteam van Kerkproeverij, een landelijke campagne die kerken wil helpen uitnodigend en gastvrij te zijn.

Kerkproeverij komt op haar website met tips om dat concreet te maken. Zo adviseert de organisatie kerken die straks met een reserveringssysteem gaan werken voor het bezoeken van kerkdiensten een optie toe te voegen tot het meenemen van gasten. ‘Op die manier blijf je als gemeenschap toch gastvrij en uitnodigend, ondanks de beperkingen.’

