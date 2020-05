Ravi Zacharias (1946-2020)

In 1983 was theoloog en schrijver Ravi Zacharias in Amsterdam. Op uitnodiging van Billy Graham sprak hij er zo'n vierduizend rondtrekkende evangelisten toe. Zelf beschrijft hij dit optreden als een keerpunt in zijn leven, omdat hij zich er bewust werd van de behoefte aan apologeten. Een jaar later richtte hij Ravi Zacharias International Ministries (RZIM) op, een organisatie met inmiddels m..

Zacharias werd geboren in India. Zijn ouders waren anglicaans, maar in de praktijk nam hij vaker deel aan hindoe-bijeenkomsten dan aan christelijke. Op school presteerde hij niet best, wat in India gold als een schande. Op 17-jarige leeftijd probeerde hij een einde aan zijn leven te maken om zijn familie verdere ellende te besparen. De poging mislukte. In het ziekenhuis, zo beschrijft hij, brac..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .