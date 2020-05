Oproep Alpha Nederland: 10 dagen hetzelfde gebed bidden

Alpha Nederland roept christenen op allemaal hetzelfde gebed te bidden gedurende de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. De organisatie heeft daarvoor een gebed geschreven dat ze via verschillende kanalen, onder meer via deze krant, verspreidt.

Driebergen

Het gebed is opgebouwd uit vier delen, licht Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, toe. ‘Het begint met aanbidding, daarna bidden we voor eenheid, vervolgens om de komst van de Heilige Geest en het laatste deel gaat over de omgeving.’ Alpha, bekend van de geloofscursussen voor verschillende doelgroepen, wil kerken in Nederland helpen bij hun missie. Daar past dit gebe..

iedere christen

Het gebed is door Alpha Nederland geformuleerd en voorgelegd aan kerkleiders van rooms-katholiek tot gereformeerd, pinkster en evangelisch. Drop: ‘We vinden het belangrijk dat iedere christen in Nederland dit gebed kan omarmen. De woorden die we kiezen moeten niet te persoonlijk zijn. Volgens mij is dat met deze ve..

