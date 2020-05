Fijn dat we weer naar de kapper kunnen - maar zó belangrijk is het ook weer niet, hoe je haar zit. Lees het Nieuwe Testament maar, schrijft Arjan van den Os.

(beeld nd)

Arjan van den Os (beeld nd)

Velen hebben uitgezien naar dit moment: sinds maandag zijn de kapperszaken weer geopend. Vanaf 23 maart was het zeven weken lang niet mogelijk een knipbeurt te krijgen. Helaas heeft haargroei geen boodschap aan een lockdown. Sommigen hadden het geluk een kapper of kapster in de familie te hebben, terwijl anderen het onderhoud klein hielden en een tondeuse aanschaften. Sommige Nederlanders..

Waarom is de Nederlander zo gebrand op een kappersbezoek? Een onderzoek van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) uit 2016 wees uit dat Nederlanders in hun hele leven 541 keer in de kappersstoel zitten. Qua tijdsduur zijn dat tachtig dagen van 24 uur. Deze cijfers zijn niet verwonderlijk als hetzelfde onderzoek aangeeft dat 39 procent van de Nederlanders meer zelfvertrouwen kr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .