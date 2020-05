Kerk lokaal: Zelf bepalen waar je zit in online kerkdienst met 360 graden-techniek

online lezingen over Afscheiding UlrumIn 1834 vond in het Groningse dorp Ulrum onder leiding van dominee Hendrik de Cock de Afscheiding plaats: het begin van de scheuring binnen de Nederlandse Hervormde Kerk die tot het ontstaan van de gereformeerde kerken leidde. Marcel de Jong, die een roman over deze gebeurtenis schreef, houdt drie online lezingen over deze kerkstrijd. Volgens De Jong ging het ten diepste om een sociale strijd tussen een rijke, liberale en verlichte elite en een arm, gelovig en traditioneel denkend volk. Tijdens de online lezing wordt duidelijk waarom de kerkstrijd in 1834 ook een emancipatiebeweging van de allerarmsten was. En hoe belangrijk de Afscheiding voor de Nederlandse geschiedenis. De lezingen vervangen de eerder geplande rondleidingen die vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan. De voordrachten staan gepland op 21 mei, 25 juni en 23 juli. Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen naar rondleiding@djccommunicatie.nl

Pastorie van Hendrik de Cock in Ulrum. (beeld nd)

360 graden-dienst in Zutphen

In de Emmanuëlkerk in Zutphen vindt op Hemelvaartsdag een 360 graden-dienst plaats. Door het 360 graden-beeld kunnen bezoekers de hele dienst zelf bepalen waarnaar ze willen kijken, waardoor ze het gevoel krijgen zelf aanwezig te zijn in de kerk. De dienst wordt uitgezonden via een livestream op Facebo..

afscheid van kerkzaal Biddinghuizen

Protestantse Gemeente Biddinghuizen heeft zondag tijdens een online dienst afscheid genomen van de kerkzaal Het Schip in kerkcentrum De Voorhof. Het aantal leden van de protestantse gemeente loopt terug, daardoor was blijven

in het huidige kerkgebouw niet meer mogelijk. De diensten worden ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .