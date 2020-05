Bisschop en priesters vrijgelaten na spanningen en protesten in Montenegro

Nikšić

De Servisch-Orthodoxe geestelijken gingen voor in een grote processie, ter ere van de populaire heilige Basilius van Ostrog, waaraan duizenden gelovigen deelnamen.

Maar de processie, waarvoor geen vergunning was aangevraagd, werd door de overheid gezien als een provocatie in de al maanden durende spanningen tussen de Servisch-Orthodoxe kerk in het in 2006 van Servië afgescheiden land en de regering die de autonome Montenegrijns-Orthodoxe kerk steunt. De regering poogt via een omstreden wet de Servisch-Orthodoxe kerk veel kloosters en kerkelijke gebouwen a..

