Zomerconferentie New Wine komt ook met onlineprogramma

De New Wine Zomerconferentie krijgt, net als de pinksterconferentie van stichting Opwekking, een onlinevariant. Kern van het onlineprogramma zijn vijf video’s met toespraken.

Een viering tijdens de New Wine Zomerconferentie 2019. (beeld Hans-Lukas Zuurman)

Amersfoort

Een daarvan is afkomstig van Jan Maarten Goedhart, bestuursvoorzitter van New Wine. De andere vier worden verzorgd door Dave Bookless, directeur Theologie bij A Rocha International.

Verder komt New Wine met verwerkingsmateriaal voor volwassenen, tieners en kinderen. Er zijn plannen om met jongeren live aan de slag te gaan. Over het programma voor de kinderen wordt nog nagedacht. Ook komt er materiaal beschikbaar waarmee kerken invulling kunnen geven aan het thema ‘Heel het leven!’. Naar verwachting staat dit begin juli op de website van New Wine. Daarnaast ..

