Martin Brand wordt heilssoldaat: ‘Ik wil niet de artiest, maar de buurman zijn’

Zanger en spreker Martin Brand is vanaf zondag soldaat bij het Leger des Heils. Deze stap is noodzakelijk voor de volgende: het worden van officier.

Almere

Na een jaar is Martin Brand (40) overtuigd: hij wil officier worden bij het Leger des Heils. In juni 2019 kwam hij in dienst als missionair werker. Hij en het Leger des Heils namen een jaar de tijd om te ontdekken of ze ook op lange termijn bij elkaar passen. Twee dagen per week werkte Brand voor een pioniersplek in ‘s-Heerenbroek, de overige drie dagen bracht hij door op het hoofdkwa..

Wat maakt dat u de stap zet eerst heilssoldaat en daarna officier te worden?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .