Premier Johnson eert aanbiddingsleider Tim Hughes voor muziekvideo

De Engelse aanbiddingsleider en zanger Tim Hughes is door de Britse premier Boris Johnson geëerd voor diens digitale zangproject The Blessing, dat begin mei als video naar buiten kwam.

Londen-Birmingham

In een persoonlijk bericht laat de premier Hughes weten dat hij er bewondering voor heeft dat het de aanbiddingsleider is gelukt om in een tijd dat kerken gesloten zijn via de kracht van muziek zoveel christenen uit alle denominaties in het Verenigd Koninkrijk te verenigen.

The Blessing is een muziekvideo waar 65 kerken aan meewerkten, en die inmiddels meer dan 2,5 miljoen keer is bekeken. Het ‘zegenlied’ is bedoeld als een nationale bemoediging, en sloeg ook buiten Groot-Brittannië aan.

