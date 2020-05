Levensvragen van een 27-jarige: Wat maakt wie ik ben en hoe word ik de ware?

Grote armgebaren, ‘precies, dat bedoel ik!’-uitroepen en allebei plukken we aan ons haar. Het interview met Rinke Verkerk (30), schrijfster en ND-columnist, op de redactie van de krant, is als een gesprek met een van mijn vriendinnen. Verkerk spreken wilde ik al sinds ik haar boek De ware worden las in 2018. De titel vindt ze nu zelf ook wat cheesy. ‘Maar hij dekt de ..

In het boek beschrijft ze een moment uit het begin van haar huwelijk, waarin zij tegen een vriendin aan de telefoon klaagt over haar man. Dan stormt haar man de woonkamer binnen en roept: ‘Zo praat je niet over mij tegen je vrienden.’ Ik las dit echt met mijn hand voor mijn mond, omdat ik het zo bloedeerlijk vond en omdat ik mezelf in Rinke herkende. Je ergeren aan iemand die bij je hoort, omda..

