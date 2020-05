Protestantse Kerk: gemeentezang is niet mogelijk

Gemeentezang is ‘helaas niet mogelijk’ wanneer de kerkdeuren vanaf 1 juni open gaan voor dertig kerkgangers. Dat staat in het protocol van de Protestantse Kerk in Nederland dat vanochtend is verschenen.

Utrecht

De kans is groot dat andere kerkgenootschappen dit advies volgen. Samen zingen lijkt een grote bron van besmetting met het coronavirus te zijn en zo lang het ministerie van Volksgezondheid daar nog onderzoek naar doet, wordt samenzang afgeraden. Maar gemeenten krijgen in het protocol ook alternatieven aangereikt.

stilte

Zo is samen spreken veiliger dan samen zingen. Heel de gemeente kan bijvoorbeeld deelnemen aan een groepsgebed of antwoorden op de predikant. Of verschillende gemeenteleden zouden een liedtekst of gedicht kunnen voordragen. Een andere mogelijkheid is als gemeente liedteksten uit te spreken, eventueel begeleid door een orgel of ander instrument. Een andere alternatief is liederen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .