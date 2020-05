Maak van je preken podcasts, voor mensen die niet naar de kerk gaan

Er is volgens predikant en pionier Otto Grevink behoefte aan verdieping die de waan van de coronadag overstijgt. Om daarin te voorzien maakt hij podcasts van de preken die hij vroeger hield. Op de website takeapreek.nl publiceert hij twee keer per week een podcast van ongeveer een kwartier.

Waalwijk

Hoe bent u erop gekomen dit te gaan doen?

‘Ik zie op sociale media vaak dat mensen in alle drukte behoefte hebben aan tijd voor zichzelf. In mijn zondagse vieringen ben ik heel erg gericht op de actualiteit. In de loop van de laatste weken merkte ik dat veel mensen juist meer algemeen bezig willen zijn met geloofsvragen. Mijn oude preken bieden de kans hiervoor. Ze verbinden ons verhaal met het grotere verhaal van God.’

