‘Je kunt als kerk niet stilstaan tot 2021. Verleg je focus naar kleine groepen in de wijk’

Jan Wolsheimer vindt dat kerken in de coronatijd moeten focussen op kleine groepen. 'Hoe kan ik dat nieuwe koninkrijk vormgeven samen met de mensen in mijn buurt?' (beeld MissieNederland)

Driebergen-Rijsenburg

Nu kerkdiensten niet door kunnen gaan, is het tijd dat kerken hun focus verleggen van de eredienst naar bijeenkomsten in kleine groepen in de wijk. Dat pleidooi houdt Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland. Deze week praat hij daarover door met vakgenoten.

Waarom kunnen we niet doorgaan met online-diensten waar vanaf juli weer honderd mensen fysiek bij mogen zijn?

‘Dan verlies je de essentie van kerk-zijn. Dat is: met elkaar een gemeenschap zijn rondom Christus. Het is heel mooi als dat kan plaatsvinden in een georganiseerde dienst op een vaststaande locatie, maar dat is nu niet mogelijk. Als je een gemeente hebt met zo’n zeshonderd leden, betekenen de huidige maatregelen dat je vijf weken van achter een scherm meekijkt en de zesde week naar de dienst ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .