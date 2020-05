Kerken roepen Europa op tot verzet tegen Israëlische annexatie

De Wereldraad van Kerken (WRK) en de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) hebben Europese ministers van Buitenlandse Zaken opgeroepen zich te verzetten tegen de annexatie van Palestijnse gebieden door Israël.

Twee jongeren uit Zwitserland en Finland bezoeken in maart 2020 met het EAPPI (Oecumenisch Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël) van de Wereldraad van Kerken de stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever. (beeld Albin Hillert / World Council of Churches / EAPPI)