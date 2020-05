Kerkdiensten bij regionale omroepen trekken veel kijkers: ‘We dragen niet één religie uit’

Sommige regionale omroepen zenden tijdens de coronacrisis iedere zondag een kerkdienst of oecumenische viering uit. ‘We zijn een publieke omroep, we dragen niet één religie uit.’

Amersfoort

Dat het in een behoefte voorziet, het wekelijks uitzenden van een kerkdienst in beeld en geluid op de regionale omroep, is voor eindredacteur Sybren Terpstra van Omrop Fryslân geen vraag. ‘Dat is heel duidelijk. Op NPO1 en 2 na zijn we op zondagmorgen op dat tijdstip de best bekeken zender. Er kijken gemiddeld dertig- tot veertigduizend mensen en dan kijken er ook van buiten Friesland nog twint..

