Pastor Amer wil vier verlaten kerken nieuw leven in blazen. Maar niet iedereen is blij met zijn werk

De evangelische kerk in Egypte heeft een tekort aan predikanten, waardoor verschillende kerken in het land al lange tijd niet gebruikt worden en letterlijk onder het stof zitten. Pastor Amer trekt zich na een door God ingegeven missie het lot van de ongeveer honderd lege kerken aan en wil ze teruggeven aan christelijke gemeenschappen die geen voorganger hebben.

Caïro

Pastor Amer is zelf voorganger in een grote evangelische kerk in Assiut, zo’n 400 kilometer ten zuiden van Caïro. Hij noemt zichzelf Amer, maar wil zijn echte naam liever niet geven omdat niet iedereen blij is met zijn werk. Binnenkort zal hij de gemeenschap waar hij al ruim zeven jaar bezig is met kerkdiensten, bijbellessen, speciale avonden met jongeren, vrouwen en ander..

‘Na drie maanden van gebed met de vraag wat mijn volgende stap in het leven zou zijn, opende God mijn ogen voor vier kleine verlaten kerken bij Assiut en toen wist ik: dit is wat God van mij wil. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Nu ik al lang heb gewerkt als pastor, wil ik nieuwe vaardigheden leren.’

