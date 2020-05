Moskeeën bezinnen zich op heropening

Rotterdam - Amsterdam

De islamitische gebedshuizen bereiden zich voor op heropening. De moskeeën Centrum de Middenweg in Rotterdam en de Blauwe Moskee in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart denken samen na hoe ze 'de intelligente opening vorm zullen gaan geven'. Dat zal in elk geval gefaseerd gebeuren, meldden ze zaterdag. Beide gebedshuizen gaan 1 juli open. Dan mogen de kerken en moskeeën maximaal honderd mensen toelaten, nu ligt de grens bij dertig. De Rotterdamse en Amsterdamse moskee willen op vrijdagen twee diensten houden, met het maximale aantal van honderd bezoekers per dienst. 'Het is nooit gebeurd dat er moskeeën zijn die twee keer een dienst organiseren op de vrijdag', zegt een woordvoerder hierover. De moskeeën werken ook aan een app voor de registratie van bezoekers. <