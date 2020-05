Gebed bij coronacrisis: Dank U voor de kapper

Heb dank, God van alle leven,voor de nieuwe ruimte die we krijgen,dat het goed gaat in de ziekenhuizen,dat de sterftecijfers dalen,dat we weer voorzichtig de straat op mogen,de kinderen maandag weer naar school kunnen, en mogen sporten.Dat U ons in vrijheid doet ademhalen.

We kunnen opnieuw naar de kapper, zoals deze vrouw in Frankrijk. (beeld afp / Denis Charlet)



Dank dat we weer naar de kapper kunnen,

dat we in sommige verpleeghuizen elkaar weer mogen zien.

Dank dat deze onzichtbare en om zich heen grijpende dood niet het laatste woord heeft, en dat we na de onderdompeling weer langzaam boven kunnen komen.



Voor ons gevoel lijkt het wel een beetje op hoe Uw volk Israël ooit door de Rode Zee trok, en de kwade machten achter zich liet in het water. Aan de overkant van het water prezen ze U om Uw grote daden.

Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven.

Het paard en zijn ruiter, het virus en zijn macht, dat heeft Hij in de zee gestort.

