Theologenblog: Jezus en Pinksteren

Naar Jezus Christus kijken vanuit Pinksteren. Dat pleidooi doet de Amerikaanse Pinkstertheoloog, Frank D. Macchia in zijn boek Jesus the Spirit Baptizer: Christology in the Light of Pentecost. Over Jezus als degene die doopt met de Heilige Geest.

In de christologie (de leer over Jezus Christus in de theologie) werd in de vroege kerk vooral naar Jezus Christus gekeken vanuit de incarnatie: het ging immers vaak over Jezus’ godheid en over zijn mensheid. Hoe kan de eeuwige God, hoog boven mensen verheven, als Woord van God werkelijk mens worden?

In de moderne tijd is de opstanding belangrijk geworden: is Jezus opgestaan uit de dood? En als Hij is opgestaan, waar is Hij dan? De opstanding is omstreden, want empirisch is het niet bewijsbaar dat Jezus is opgestaan uit de dood. Al die vragen passen bij een modern klimaat: bestaat God wel? Kunnen doden opstaan? Voor wie gelooft, is Pasen het ultieme moment dat God bewijst dat Jezu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .