Het aantal misbruikmeldingen waarbij iemand met een functie binnen de kerk betrokken was, is nu enkele jaren stabiel.

Veenendaal

Dertien meldingen werden er in 2019 gedaan. Dat maakt het Meldpunt Misbruik in zijn jaarverslag bekend. Afgelopen jaar werden er ruim zestig nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld. In totaal zijn er nu 702 vertrouwenspersonen binnen de de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .