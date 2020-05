De Bijbel verwerpt overspel, en tegelijk is David 'man naar Gods hart'. Hoe rijmen gelovigen dat?

(beeld nd)

Jan Massys, David en Batseba (1562). (beeld nd)

Tweewekelijkse rubriek over geloof en theologie

Overspel, liegen, stelen – het mag niet, en ook de Bijbel verbiedt het allemaal ten zeerste. Toch zijn er in diezelfde Bijbel voorbeelden zat van mensen die de mist ermee ingaan, of zich zelfs heel bewust eraan overgeven.

Dat geregeld Gods eigen oogappels geen geweldige morele voorbeelden zijn, is iets wat zelfs de ervaren bijbellezer blijvend kan verbazen. Het bekendste voorbeeld, alleen al door de christelijke kunst, is David die Uriëls vrouw Batseba ziet baden vanaf het dakterras van zijn paleis, en vervolgens Uriël laat ombrengen om Batseba tot de zijne te maken (2 Samuel 11). Hoe is het mogelijk d..

