Er is een rijke schakering aan online kerkdiensten: ‘Zoals u ziet, ben ik vandaag de voorganger’

Bij Mozaïek, met locaties in Veenendaal en Nijkerk, kan de kijker ook een dienst met gebarentolk beluisteren. (beeld mozaïek)

de refo-kerkdienst: sober, robuust

‘Het geloof is uit het horen’, dat accent op luisteren zit sterk verankerd in de reformatorische eredienst - diensten van (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), gemeenten op de rechterflank van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Hersteld Hervormde Kerk. Da..

Dit valt op

Een ‘jonge en snelgroeiende’ Gereformeerde Gemeente als de Boazkerk in Sliedrecht heeft geen eigen website, diensten zijn niet terug te luisteren.

