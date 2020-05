Corona of niet - China gaat onverminderd door met geloofsvervolging

Vreedzaam protest in Australië tegen vervolging van aanhangers van Falung Gong in China. (torsten Blackwood / afp)

Beijing

China is ‘‘s werelds belangrijkste schender van mensenrechten en geloofsvrijheid’. Dat stelt de Amerikaanse commissie voor internationale godsdienstvrijheid (Uscirf) in haar jaarverslag, dat deze week verscheen. Mogelijk zitten miljoenen, moslims, boeddhisten en christenen in China gevangen vanwege hun geloof.

Uscirf is niet de enige organisatie die China de laatste tijd met groeiende zorg volgt. Ook Kerk in Nood is kritisch. De katholieke organisatie meldt dat de staat op 6 maart in de stad Handan een boeddhistische tempel vernietigde.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .