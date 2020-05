Russisch-orthodoxe kerk zwaar getroffen door coronapandemie

De viering van het orthodoxe paasfeest in een kerk in Moskou. (beeld Epa/Sergei Chirikov)

Moskou

Patriarch Kiril I liet weten dat priesters die de richtlijnen niet volgen zullen worden gestraft, met het verwijderen uit het priesterambt als uiterste maatregel. De bekende priester Vladimir Chuvikin is inmiddels als straf op non-actief gesteld.

De maatregelen volgen op grootschalige besmettingen in de Russische kerk. In twee dagen tijd overleden drie geestelijken van de Russisch-Orthodoxe kerk aan het coronavirus, onder wie metropoliet Iona (78) van Altufyeo. Op 26 april is bisschop Wenjamin van Schelesnogorsk al aan het coronavirus overleden.

