Protestantse kerk wil laten dopen met schelp of schaal op stok

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een oplossing voor dopen in coronatijd: een doopschelp of schaal op een stok, zodat voldoende afstand kan worden gehouden.

Utrecht

Het is één van de belangrijkste rituelen in de christelijke kerk: de doop. Dat kinderen in tijden van corona niet gedoopt kunnen worden, wordt daarom als groot gemis gezien. De classis Noord-Holland schrijft in een nieuwsbrief een oplossing te hebben voor dit probleem, die is aangedragen door de landelijke kerk.

Het uitgangspunt is helder: anderhalve meter afstand houden en zo min mogelijk aanwezigen. Dit betekent dat enkel de ouders en eventuele broertjes of zusjes aanwezig mogen zijn. Maar ook in zo’n klein gezelschap kan de doop nog steeds worden bediend door gebruik te maken van een verlengde arm, is te lezen in de richtlijn die de landelijke kerk heeft opgesteld. ‘Heel concreet door het ..

