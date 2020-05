Amerikaanse ongelovigen worden gediscrimineerd en verstoppen zich

Amerikaanse atheisten zijn veelvuldig slachtoffer van discriminatie en stigmatisering. Dat blijkt uit onderzoek dat American Atheists dinsdag publiceerde. Alison M. Gill is vice-president van de organisatie.

Washington

Waar kwamen de 33.897 ongelovige respondenten op uw rondvraag vandaan?

‘De online-enquête is naar al onze leden verstuurd, maar ook naar andere nationale of lokale groepen atheïsten. Dankzij sociale media hebben ook veel individuele atheïsten geantwoord die nergens bij zijn aangesloten. Slechts 10 procent van de respondenten was bij onze organisatie betrokken.

We hoopten tussen 5000 en 10.000 antwoorden te krijgen, maar na acht uur zaten we al aan de 10.000. Na twee weken hebben we het vroegtijdig stopgezet. Dat tekent hoe belangrijk Amerikaanse atheïsten het vinden om gehoord te worden.

