Muzikale hagenpreken bij het verpleeghuis: ‘Schijn in de donkere nacht’

Katwijk

‘Het is goed en fijn om jullie weer even te zien.’ Gert Binnendijk (60), geestelijk verzorger in het Katwijkse verpleeghuis Overduin, knikt een groepje bewoners op het terras vriendelijk toe. Hij staat zelf aan de andere kant van een hek en heeft een Bijbel in zijn hand. Er wordt uitbundig naar hem terug gezwaaid. ‘Goedemiddag dominee.’

geen vieringen

Op deze zondagmiddag maakt Binnendijk een ronde door de tuinen en over de terrassen van het verpleeghuis om in totaal zeven korte muzikale hagenpreken te houden. ‘Vanwege alle maatregelen in de strijd tegen het coronavirus kunnen er natuurlijk geen vieringen meer gehouden worden in de kapel. Dus ik ben op zoek gegaan naar andere manieren om in contact te blijven met de be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .