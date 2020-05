Meer van Galilea dreigt te overstromen

Na jaren van droogte en lage waterstand, is het meer van Galilea in het Noord-Oosten van Israël voor het eerst sinds 28 jaar zo boordevol dat er overstromingen dreigen.

Tel Aviv

De regenval van de afgelopen winter heeft ervoor gezorgd dat het meer zodanig gevuld is dat het nog maar 16 centimeter kan stijgen. De Jordaan blijft constant water aanvoeren dat vooral afkomstig is uit de Golanhoogte.

Het meer van Galilea, waar volgens de Bijbel een belangrijk deel van het openbare optreden van Jezus van Nazareth plaatsvond, is voor de huidige staat Israël van wezenlijk belang omdat het in 25 procent van alle watergebruik voorziet. Daarnaast is het met zijn oppervlakte van 160 km² ook om ecologische redenen van grote waarde. In april 2017 was het waterniveau met 214 onder de zeespiegel op he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .