Kwart van Britten heeft online-kerkdienst gevolgd

Bijna een kwart van de Britten heeft na het begin van de coronacrisis een online-kerkdienst gevolgd, via de televisie, radio of digitaal.

In Engeland zijn kerkgebouwen gesloten en worden alleen nog online diensten uitgezonden. Soms is er een creatievere vorm: de anglicaanse priester Campbell Paget uit het Engelse Brenchley hield tijdens Pasen bij het krieken van de dag een avondmaalsdienst in de open lucht. Dit in het bijzijn van één kerkganger. (beeld anp/Ben Stansall)

Londen

Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Savanta ComRes dat is uitgevoerd onder 2100 Britten in opdracht van de Britse tak van de christelijke hulporganisatie Tear, dat in het Verenigd Koninkrijk Tearfund heet.

Het percentage van 24 procent ligt 76 procent hoger dan het aantal regelmatige kerkgangers in de afgelopen jaren in het Verenigd Koninkrijk. Vijf procent van de kijkers of luisteraars gaven aan nooit een fysieke kerkdienst te hebben bezocht.

