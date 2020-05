Blogs en bladen: Wat moet je met een God die toornt?

Wat moet je met een God die toornt? Over die vraag schrijft dominee Rob Visser in het gereformeerde maandblad Weerklank. ‘In deze tijd van het coronavirus wordt ook over Gods toorn gesproken. Voor velen een brug te ver en het roept bij veel mensen ergernis op’, aldus Visser.

Hij schrijft dat Gods toorn niet te maken heeft met grilligheid of een god die plezier heeft in ellende. ‘Zijn gevoelens zijn altijd zuiver en goed. Dus ook als Gods toorn naar ons toe komt. Dan moeten wij niet naar God wijzen en ons afvragen of Hij wel goed is. Nee, dan moeten wij gaan vragen wat er met ons, met de wereld aan de hand is.’

Joden en christenen onder één dak

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen veel Joden terecht in christelijke gezinnen. Daarover schrijft historicus Bart Wallet in De Waarheidsvriend, het tijdschrift van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk. ‘Zij moesten samen een huishouden gaan vormen, waarbij de geloofsgebruiken van de gastgevers uiteraard de standaard zetten.’ Joden konden niet kosjer eten, de sjabbat nie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .