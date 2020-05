Van rellen in De Kuip tot thuis in een baptistengemeente

Ex-hooligan Jaap Willemstein (56) zet nooit meer in voet in De Kuip. Dat beloofde hij God toen hij in het begin van de jaren negentig afscheid nam van het imposante Feyenoord-stadion. Waar hij zich nu thuisvoelt? In de plaatselijke baptistengemeente. 'We hebben zulke goede sprekers.'

Waddinxveen

Er is niet veel dat Willemstein écht zeker weet, maar dat De Kuip voor hem onbetreden terrein zal blijven, spreekt hij aan het begin van het interview nog eens hardop uit. 'Mij zie je daar niet meer', zegt de man voor wie de jaren tachtig in het teken stonden van vernieling en rebellie. 'Ik heb me misdragen bij het voetbal. Maar ik ben op tijd van koers veranderd.'

