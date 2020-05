Samen zingen in kerk afhankelijk van de situatie

De vraag of in de toekomst in kleinschalige Nederlandse kerkdiensten samen gezongen kan worden, hangt erg van de situatie af. Dat zegt Daniëlle Woestenberg van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), dat namens de kerken met de overheid overlegt.

Den Haag

Bij samenzang is anderhalve meter afstand tussen de kerkgangers ‘waarschijnlijk niet voldoende’, geeft het CIO als aandachtspunt de kerken mee. Zij moeten zelf de risico’s inschatten. ‘Stel, je bent met dertig mensen in een grote neogotische kerk, dan kun je heel veel afstand van elkaar nemen. Ben je met twintig mensen in een kleine vergaderzaal in e..

Overigens hebben de kerken nog even de tijd zich op deze en andere voorzorgsmaatregelen te bezinnen, bevestigt ze. Minister Ferd Grapperhaus heeft donderdag de kerken laten weten dat tot aan Pinksteren, dat is eind mei, geen versoepeling van de regels voor kerkdiensten te verwachten is. ‘Ook al liggen er vanuit de kerken protocollen hoe ze denken een invulling te geve..

