Wie zit er straks nog in de kerk?

Is het geloof bestand tegen maandenlang liturgisch droogstaan? Zorgen zijn er over de minst actieve kerkleden. Voor hen kan deze tijd het laatste zetje zijn om de kerk te verlaten.

Amersfoort

Zullen christenen na de lockdown weer in even groten getale in de kerkbanken zitten? Of zijn ze zo gewend geraakt aan de rustiger zondagochtenden dat ze het wel welletjes vinden? Of deze uitzonderlijke periode zonder kerkdiensten de ontkerkelijking een nieuwe impuls geeft, of juist zal zorgen voor een religieuze opleving - wie het weet, mag het zeggen.

En dan blijft het stil. Er is geen socioloog, religiewetenschapper of historicus die durft te voorspellen wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de kerkgang, zonder een enorme slag om de arm te houden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de onderzoeksagenda voor dit jaar volledig overhoop gegooid, zegt godsdienstsocioloog Joep de Hart, die er werkzaam is. ‘Dit is..

