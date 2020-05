In Veenendaal willen kerken samen bidden

Een landelijke gebedsdag er is al geweest, maar nu de coronacrisis voortduurt, komen er nieuwe, plaatselijke initiatieven.

In Veenendaal hebben drie kerken de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk gebedsmoment, gepland op woensdagavond 13 mei. Het gezamenlijke gebed is om 20.00 uur via een livestream te volgen, is het plan.

Het initiatief komt van de christelijk-gereformeerde Pniëlkerk, de Hervormde Gemeente Veenendaal en de Hersteld Hervormde Gemeente Veenendaal. Ze schrijven in een gezamenlijke verklaring dat het virus iedereen in de gemeente raakt.

