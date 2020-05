Zorg om kerkgang na coronacrisis

Amersfoort

Uiteindelijk kunnen religiewetenschappers, sociologen en theologen slechts gissen wat deze periode zonder fysieke kerkdiensten op de lange termijn voor effect zal hebben. Nooit eerder in de afgelopen eeuwen was er zo’n lange periode zonder kerkdiensten. Zelfs tijdens de pest, de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog bleven mensen naar de kerk gaan.

De pessimisten vrezen dat wat voorheen een vaste gewoonte was, straks als een keuze wordt gezien. Sommigen vragen zich zelfs af of het geloof van mensen wel bestand is tegen zo’n lange tijd zonder samenkomsten. ‘In de zending is het altijd zorgelijk als mensen vanwege bomaanslagen of andere dreiging niet naar de kerk konden komen’, zegt theoloog Kees van E..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .