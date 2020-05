Ga op eigen benen staan en loop

Dat een boek je leven kan veranderen, zal geen christen ontkennen. Maar er is meer dan de Bijbel. In mijn geval was De reis van de voorganger van de zaterdag 25 april overleden Zweedse schrijver Per Olov Enquist (85) zo’n boek. Ik las het in de zomer van 2005 en het trof me op ongedachte manieren. Het boek leverde me liefde voor de hernhutters op, deed me besluiten in therapie te gaan en bood me als net begonnen kerkredacteur een levensles.