Landelijk jeugdwerkadviseur waarschuwt: ‘Kerk, houd jongere in beeld’

Hebben kerken hun jongeren in beeld, nu ze verplicht thuis zitten? (beeld anp/Roos Koole)

Hoofddorp

Dat zegt de Nederlands-gereformeerde landelijk jeugdwerkadviseur Paul Smit, in afstemming met collega’s uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Volgens Smit gaat het om twee dingen: heb je je jongere leden in beeld, en heb je hen ook inhoudelijk iets te bieden in deze crisis?

Er wordt gemord, zegt Smit. Het verplicht binnen zitten, mogelijk de hele zomer lang, daar balen ze van. Ze missen de contacten, in en buiten de kerk. ‘Wat de kerken nu doen, vindt bij de oudere kerkgangers wel een ingang. Maar heel veel tieners denken: waar gaat dit over? De inzet van de kerk heeft geen raakvlakken met hun leven.’ Dat doen hen afhaken, waarschuwt hij.

